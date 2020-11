Stiri pe aceeasi tema

- Cum a evoluat piața imobiliara din Romania, dupa ridicarea starii de urgența. Majorari versus scaderi de prețuri in marile orașe Piața imobiliara din Romania s-a stabilizat dupa ridicarea starii de urgența, prețurile inregistrand o ușoara creștere cu 0,3% in perioada iulie-septembrie, arata o analiza…

- Autoritatea de concurenta urmareste pretul testelor de Covid-19 si, in perioada urmatoare, va decide daca va declansa o investigatie in acest sens, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.„La ora actuala, analizam situatia preturilor testelor de Covid…

- Medicul Adina Alberts a izbucnit privind modul in care se fac testele de coronavirus. Alberts spune ca e nevoie de o testare in masa, organizata și ca e nevoie ca medicii, elevii și profesorii sa fie testați cu prioritate."Nu mai suport ignoranța oficialitaților cand vine vorba de testarea…

