Bittnet Group achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni din ITPrepared pentru 2,8 milioane de lei ”Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta semnarea unei noi investitii in ITPrepared, consultant in implementarea de tehnologii digitale si disruptive. Odata cu finalizarea tranzactiei, Bittnet Group va detine o participatie majoritara de 50,2% in ITPrepared”, a informat grupul. Valoarea tranzactiei se ridica la 673.200 de dolari (2,8 milioane de lei). Suma va fi platita in numerar, o valoare totala de 265.000 de dolari, si actiuni Bittnet, in valoare de 408.000 de dolari. Ca urmare a semnarii tranzactiei, Bittnet Group va detine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

