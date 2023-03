Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,51 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,27 dolari pe baril. Contractele de referinta la nivel global au scazut anterior la un minim al sesiunii de 78,34 dolari, cel mai redus nivel atins de la inceputul lunii ianuarie. Contractele futures pentru titeiul…

- Criptomonedele au crescut luni, pe fondul unei reveniri mai ample a activelor de risc, chiar și dupa ce autoritațile de reglementare au anunțat duminica inchiderea Signature Bank, ultima mare banca de criptomonede din SUA, potrivit CNBC News.Bitcoin a crescut cu peste 14%, pana la 24.195,00 dolari,…

- Piețele europene nu au fost afectate inca de prabușirea Silicon Valley Bank, cea de a 16-a banca ca marime din SUA, care are o mare expunere pe piața criptomonedelor și in domeniul biotehnologiei. Cu toate acestea se observa o ușoara creștere a aversiunii fața de risc, ceea ce a facut ca media monedei…

- "Am luat nota de reactia decisiva si rapida a autoritatilor SUA. La nivelul UE, exista o prezenta extrem de limitata a Silicon Valley Bank in UE si suntem in legatura cu autoritatile competente relevante", a precizat purtatorul de cuvant., transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fondul de garantare a…

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- Bitcoin se tranzacționa in scadere cu aproape 8%, la 19.900,28. Ether a scazut cu peste 8%, la 1.400,63 dolari, potrivit CNBC .Vanzarea cripto a fost provocata de o serie de factori, unul dintre ele fiind anunțul președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, privind o posibila creștere a ratei…

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata cripto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC. Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…