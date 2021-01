Deputatul PSD de Bistrita-Nasaud Daniel Suciu a declarat vineri ca schimbarea unor directori de scoli operata de Inspectoratul Scolar Judetean ar avea legatura cu reducerea ofertei educationale pentru anul scolar viitor pentru clasele a IX-a, parlamentarul vorbind despre 26 de clase in minus la liceele si scolile profesionale din judet. "Ieri am aflat de ce a trebuit sa fie schimbati anumiti directori, pentru ca tot ieri am aflat care este oferta educationala girata de catre inspectorul scolar general Mihai Muresan pentru anul scolar 2021-2022. Daca va veti uita pe cifrele de pana acum, cu clasele…