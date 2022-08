Bistriţa-Năsăud: Atmosferă medievală în cetatea Rodna, poarta de intrare în Parcul Naţional Munţii Rodnei Comuna bistriteana Rodna, fosta regiune miniera dar si poarta de intrare in Parcul National Muntii Rodnei, s-a imbracat, sambata, in straie medievale, in cadrul evenimentului cultural organizat de Asociatia „Produs in Bistrita-Nasaud” si Asociatia „Bistrita Medievala”. „Porti medievale deschise in cetatea Rodna” este prilejul cu care printre ruinele vechii cetati au putut fi vazuti din nou, dupa secole, cavaleri, domnite, menestreli si mestesugari de soi, iar aerul s-a umplut cu muzica Cimpoierilor din Transilvania si cu mirosul bucatelor preparate dupa retete vechi. Pentru vizitatorii cetatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

