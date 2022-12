Biserică incendiată în timpul slujbei de Crăciun O bisericuta din lemn dintr-un orașel din Finlanda a fost incendiata in timpul slujbei din dimineața de Craciun. Lacașul de cult a luat foc in timpul liturghiei, in timp ce inauntru se aflau 30 de credinioși. Doar o minune a facut ca nimeni sa nu fie ranit. Poliția cauta un barbat, suspectat ca ar fi comis actul criminal, informeaza Observatornews. S-a intamplat in Rautjarvi, un mic orașel din Finlanda, aflat la granița cu Rusia. Focul a cuprins biserica veche din lemn chiar in timpul liturghiei, la care erau prezenți 30 de credincioși. Imediat ce au izbucnit flacarile, oamenii disperați au vrut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu devastator a cuprins duminica seara Piata 1 Decembrie din sectorul 3 al Capitalei. Zeci de tarabe cu marfa, o parte din magazinele cu haine si saloanele de infrumusetare din interiorul pietei au fost mistuite de flacari. Focul ar fi pornit de la petardele aruncate de cativa copii, informeaza…

- Focul s-a declansat in dupa-amiaza zilei de duminica, insa nu a putut fi stins decat spre seara.„Din nefericire, in timpul inspectarii daramaturilor, au fost gasiti cinci morti si o persoana a fost ranita", au anuntat duminica seara serviciile pentru situatii de urgenta din capitala rusa.Comitetul de…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Teregova, a fost impuscat din greseala in timpul unei vanatori ilegale care a avut loc in zona localitatii Rusca, victima fiind ranita in zona toracelui si a piciorului drept, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.

- In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii unde au incercat sa o inece. Cei trei politisti si o alta persoana au fost retinuti, insa doar pentru unul dintre agenti instanta a aprobat masura arestarii preventive, ceilalti doi…

- Poliția din Finlanda trage un semnal de alarma cu privire la contrabanda pe care o fac bandele criminale cu arme din Ucraina care au fost donate Kievului de catre Occident pentru a se aputea apara in fața invaziei ruse, a relatat duminica postul de televiziune finlandez Yle, potrivit The Moscow Times.Arme…

- Serviciile norvegiene de contraspionaj (PST) au dezvaluit identitatea unui presupus agent ilegal rus, pe care-l suspecteaza de spionaj in favoarea Rusiei, care se dadea drept un cercetator brazilian, relateaza AFP. Barbatul - admis in toamna lui 2021 intr-un post de conferentiar la Universitatea norvegiana…

- In comuna Vladești a inceput edificarea unei manastiri, ca inițiativa a unor calugari de la Muntele Athos. Lacașul monahal și de cult care va fi realizat cu sprijinul unor oameni de afaceri din Argeș și Muscel va funcționa pentru inceput ca schit, biserica complexului urmand sa aiba hramul ”Sf. Neagoe…

- O tanara din orașul american Dallas a fost impușcata de amicul ei dupa ce aceasta l-a batut la un meci de baschet. Poliția a declarat ca nu au fost facute arestari, iar ancheta este in curs de desfașurare, informeaza Observatornews. Potrivit familiei victimei Asia Womack, aceasta a fost impușcata dupa…