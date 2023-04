Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana anunta, marti, ca Lumina Sfanta va fi adusa si in acest an de la Ierusalim, in Sambata Mare. "Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua si in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie.Aceasta va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Otopeni.Potrivit unui comunicat al Biroului de presa…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Astfel o delegație a Patriarhiei Romane va aduce sambata, 15 aprilie, Lumina din Țara Sfanta.

Politia israeliana a impuscat si ucis un barbat arabo-israelian, in varsta de 26 de ani, intr-un incident ce a avut loc in Orasul Vechi din Ierusalim, a anuntat politia sambata dimineata, conform DPA si EFE.Potrivit relatarii politiei, fortele de securitate l-au oprit pe barbat pentru interogatoriu,…

Nationala de polo a Romaniei a invins reprezentativa Ucrainei, sambata, scor 15-5, in al treilea meci din patru programate, in cadrul turneului preliminar european (Divizia 2) de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Complexul de Natatie de la Otopeni, potrivit news.ro.In prima partida a turneului,…

Doua avioane de transport ale Forțelor Aeriene vor decola, astazi, de la Baza 90, de la Otopeni, cu bunuri materiale donate de statul roman in sprijinul populației siriene afectate de cutremurele din 6 februarie. Una dintre aeronave va ajunge la Gaziantep, in Turcia, iar cealalta va ateriza pe aeroportul…

Aeronave AWACS din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control ajung, marti, in Romania, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, si vor executa zboruri de recunoastere si supraveghere pe teritoriul Aliantei.

Trei aeronave AWACS vor fi desfașurate astazi la Otopeni, in contextul aplicarii masurilor de intarire a posturii defensive a NATO in regiunea Marii Negre, scrie Rador.