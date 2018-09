Stiri pe aceeasi tema

- PNL va merge pe liste proprii la alegerile europarlamentare. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins duminica varianta ca liberalii sa candideze alaturi de intreaga opozitie pe liste comune la alegerile pentru PE din 2019, precizand ca PNL va participa pe „pe propriile picioare”. „In ceea ce ne priveste…

- Candidaturile ALDE pentru Parlamentul European vor fi depuse cel mai probabil la inceputul anului viitor, deocamdata fiind stabilite sase criterii pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca, a anuntat, marti, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Criteriile pentru europarlamentare au fost astazi…

- Orban, despre o candidatura a lui Crin Antonescu la europarlamentare: ”Daca se decide sa candideze, nu cred ca poate sa mai candideze altcineva din familia domniei sale”, a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, la Romania TV. Liberalii vor sa finalizeze pana la sfarșitul anului lista pentru alegerile…

- Primul test electoral al anului viitor va fi in luna mai, cand vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. In noua legislatura, Romania va avea 33 de mandate. Pentru ele se bat 6 partide din legislativul de la București.

- Consiliul National al PNL a adoptat criteriile, procedura si calendarul privind desemnarea candidatilor la europarlamentare.Astfel, membrii PNL care vor sa candideze in cadrul alegerilor europarlamentare isi vor depune candidatura la Secretariatul General pana la data de 1 octombrie. Dosarul va cuprinde…

- Conform deciziei aprobate de Consiliul National al PNL, dosarul de candidatura va cuprinde un CV profesional, un CV politic si un proiect pentru activitatea in cadrul Parlamentului European. Cei care doresc sa candideze trebuie sa reprezinte o euroregiune de dezvoltare. Primul loc pe lista…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- "Dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine a sasea tara ca pondere in Uniunea Europeana, iar cetatenii romani vor fi astfel mai bine reprezentati la nivelul Parlamentului European. Acest lucru inseamna un plus de responsabilitate fata de proiectul european pentru care tara…