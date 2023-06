Binance și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse ale Statelor Unite (SEC) au convenit sa limiteze temporar accesul la fondurile clienților exclusiv angajaților Binance.US.

Potrivit rapoartelor, acordul propus, in așteptarea aprobarii din partea judecatorului federal de supraveghere, prezinta masuri pentru Binance.US pentru a impiedica orice acces al oficialilor Binance la cheile private ale portofelelor, portofelele hardware sau accesul root la instrumentele Amazon Web Services ale lui Binance.US. In plus, platforma de tranzacționare cripto cu sediul in SUA va dezvalui informații complete…