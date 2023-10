Biletele de tratament pentru pensionari, suplimentate. Cum se face înscrierea Pensionarii mai au la dispoziție circa 10.000 de bilete de tratament pana la sfarșitul anului, a anunțat Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Marți, 10 octombrie 2023, CNPP a semnat noi contracte cu operatorii de turism balnear, care vor asigura un numar suplimentar de 10.000 locuri pentru acest an disponibile pentru seriile 15 – 18. Cererea pentru obținerea biletelor se depune la sediile caselor teritoriale de pensii sau in mediul online. Pe lista beneficiarilor care pot primi bilete de tratament gratis se afla urmatoarele categorii de beneficiari: – pensionari de invaliditate, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale a crescut in luna septembrie pana la 10.368 de persoane. Cea mai mare ajunge la aproape 22.000 de lei pe luna. Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu (denumite popular „pensii speciale”) a crescut in luna septembrie pana la 10.368 de persoane (plus 22…

- Un ajutor financiar cu o valoare cuprinsa intre 300 si 500 de lei, in baza unei ordonante de urgenta adoptate anul trecut, va fi acordat atat pensionarilor din sistemul public, cat si celor beneficiari ai pensiilor speciale in luna octombrie. Conditia de baza este ca veniturile acestora sa nu depaseasca…

- Pensionarii din Romania s-au aflat in atenția Guvernului pe final de luna august, printr-un de act normativ adoptat de Guvern in 31 august fiind luate o serie de decizii care privește aceasta categorie de romani. Prin Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern au fost reglementate mai multe lucruri și…

- Mai multe case județene de pensii au anunțat, saptamana aceasta, ca au sosit noile bilete de tratament balnear. La Gorj, de exemplu, biletele pot fi ridicate pana in data de 9 august, ora 16:00, „pe principiul primul venit-primul servit”, dupa cum a informat Casa Județeana de Pensii Gorj. Biletele de…

- PENSIILE SPECIALE, IN LINIE DREAPTA LA REFORMA - MARCEL CIOLACU A ANUNȚAT SESIUNEA EXTAORDINARA Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca va convoca Parlamentul in sesiune extraordinara ca sa corecteze legea pensiilor speciale.Șeful Guvernului a transmis și un ultimatum ministrului Justiției, Alina Gorghiu,…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Pensionarii cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani vor putea sa opteze, conform noii legi a salarizarii, intre pensia minim garantata, calculata pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Exista, insa, o condiție: alegerea trebuie exprimata cu trei luni inainte de aplicarea legii La acest…

- Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat care sunt romanii ale caror venituri vor crește incepand din aceasta toamna.„Actuala legislație a pensiilor, Legea 263/2010 care este in vigoare de la 1 ianuarie 2011, cat și legile anterioare, Legea 19/2000 care a intrat in…