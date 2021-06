Bilete de tren pentru călătorii în trafic internaţional, fără necesitatea tipăririi CFR Calatori va pune la dispozitia calatorilor care utilizeaza aplicatia online Cumpara bilete de tren online un nou tip de bilet pentru calatoria in trafic international - A4 Rail Ticket (A4RT) - pentru care nu va mai fi necesara tiparirea sau ridicarea lui dintr-o statie de cale ferata.



Potrivit unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES, din aceasta luna aplicatia va permite vanzarea online a biletelor tip A4RT pentru relatiile internationale dintre Romania - Ungaria si retur, urmand a fi extinsa in cursul lunii august 2021 si pentru relatiile internationale dintre Romania-Austria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori va pune la dispozite un nou tip de bilet A4 Rail Ticket A4RT pentru care nu va mai fi necesara tiparirea sau ridicarea lui dintr o statie de cale ferata.CFR Calatori informeaza ca din aceasta luna, pentru calatoria in trafic international va pune la dispozitia calatorilor care utilizeaza…

- Calatorii care folosesc trenul au la dispoziție un nou tip de bilet - A4 Rail Ticket (A4RT). Biletul poate fi cumparat deocamdata spre Ungaria și nu mai trebuie tiparit sau ridicat dintr-o stație de cale...

- ​Vânzarile de televizoare vor crește cu mai mult de 10% în perioada mai-iulie, creșterea fiind generata, în primul rând, de interesul crescut pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2020, susțin reprezentanții magazinului online EvoMAG. Anul…

- Romanii pot cumpara șase ani de vechime pentru pensie. Ordonanța de urgența care stabileste cadrul legal pentru completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii a fost adoptata, miercuri, in Parlament. Camerei Deputatilor a adoptat,…

- CFR: Bicicletele demontabile/pliabile, transportate gratuit cu trenul Bicicletele pliabile sau demontabile pot fi transportate în tren la ambele clase (clasa întâi si clasa a doua), ca bagaj de mâna, fara taxe suplimentare pe toate trenurile CFR Calatori, dar în limita…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Pana acum, in program erau acordate vouchere…

- Reglementarile intra in vigoare de marti, 6 aprilie. In loc de doua saptamani de carantina fortata, cei care sosesc in peninsula vor petrece doar cinci zile in izolare, informeaza News.ro . Ramane obligatoriu testul Covid negativ cu 48 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Italiei. Calatorii care…

- Ministerul de Interne anunța ca va achiziționa 27 de perne pneumatice pentru salvarea persoanelor in cazul incendiilor sau a tentativelor de suicid. Instituția transmite ca a analizat practici din alte țari europene și spune ca, totuși, acestea nu pot fi folosite in orice situații. De exemplu, in Ungaria,…