Bilete de tratament balnear, în 2024. Ce categorii de persoane pot beneficia de tratament gratuit. Noi avantaje pentru pensionari Bilete de tratament balnear, in 2024. Ce categorii de persoane pot beneficia de tratament gratuit. Noi avantaje pentru pensionari Bilete de tratament balnear pentru pensionari, in 2024. Pensionarii care beneficiaza de bilete de tratament vor avea noi avantaje din acest an, prin intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor. Din septembrie, soții vor putea merge impreuna la tratament balnear, chiar daca unul dintre ei nu este asigurat sau nu este pensionar, cu condiția […] Citește Bilete de tratament balnear, in 2024. Ce categorii de persoane pot beneficia de tratament gratuit. Noi avantaje pentru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

