Bilanțul victimelor a ajuns la 352 de morți în Ucraina. Rusia admite că a pierdut militari în lupte Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat ca, potrivit noilor […] The post Bilanțul victimelor a ajuns la 352 de morți in Ucraina. Rusia admite ca a pierdut militari in lupte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

