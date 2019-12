Bilanțul unui weekend plin de accidente rutiere la Cluj. Majoritatea celor implicați consumaseră alcool. Iată exemple! In perioada 13 – 15 decembrie, pe raza judetului Cluj au fost inregistrate mai multe evenimente rutiere grave sau cu pagube materiale. Astfel, pe langa accidentul rutier inregistrat pe raza localitatii Coplean, soldat cu decesul unei femei in varsta de 66 de ani si ranirea unui tanar de 16 ani, ambii pasageri in autoturismul care a provocat accidentul, au mai fost inregistrate alte doua accidente rutiere grave in care pietoni aflati sub influenta alcoolului si care circulau pe carosabil au fost accidentați. Politistii clujeni au mai constatat in aceasta perioada alte 17 infracțiuni la regimul… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

