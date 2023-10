Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…

- Atacul-surpriza al teroriștilor Hamas, care a provocat moartea a sute de civili israelieni și a ridiculizat Shin Bet și Mossad, a declanșat o puternica riposta din partea statului evreu, care a avertizat ca Fașia Gaza va fi redusa la o gramada de moloz. P

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor. Hezbollahul a intervenit și el in conflict, atacand duminica…

- Noi atacuri in Israel duminica dimineața, venite din zona de nord. Sute de oamenii au murit și alte mii sunt raniți in urma atacurilor de sambata intre gruparea extremista palestiniana Hamas și Israel.

- Hamas a luat "ostatici și prizonieri de razboi", a declarat purtatorul de cuvant al forțelor de aparare israeliene, generalul de brigada Daniel Hagari."Exista ostatici și prizonieri de razboi pe care Hamas i-a luat. Exista, de asemenea, morți in randul soldaților FDI. Nu avem inca un numar exact…