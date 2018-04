Bilanţul morţilor de la Kemerovo a fost revizuit în scădere Bilantul mortilor din incendiul de la Kemerovo a fost revizuit in scadere, de la 64 la 60, a informat presa rusa. Numarul celor decedati a fost revizuit in urma analizarii detaliate a ramasitelor victimelor, a precizat comisia de ancheta intr-un comunicat.



Incendiul din Kemerovo, important oras industrial si minier cu 550.000 de locuitori, a indoliat intreaga tara. In jur de doua treimi dintre victime sunt copii, a relatat presa de stat.



Autoritatile cred ca incendiul a fost provocat de un scurt-circuit, dupa ce apa de la zapada topita de pe acoperis a ajuns la sistemul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

