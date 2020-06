Bilanțul inundațiilor în Timiș: zeci de case inundate și un drum blocat, după ce râul Timiș s-a revărsat Zeci de case au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in mai multe localitați din Timiș, iar pompierii au fost nevoiți sa evacueze persoanele din gospodariile afectate și sa salveze animalele care se aflau in pericol. Cele mai multe intervenții au avut loc in satele Gavojdia, Zgribești și Slabagel. Pompierii au fost solicitați și […] Articolul Bilanțul inundațiilor in Timiș: zeci de case inundate și un drum blocat, dupa ce raul Timiș s-a revarsat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Imagini dezolante in zonele inundate din județul Caraș-Severin. Pompierii au fost chemați sa evacueze apa stransa in beciurile, curțile și gospodariile din mai multe localitați. In județul Timiș nu sunt probleme deosebite, la aceasta ora, anunța autoritațile, dar pericolul nu a trecut. In continuare…

- Gospodarii și strazi inundate, zeci de persoane și sute de animale evacuate – este bilanțul negativ in urma inundațiilor din partea estica a județului Timiș. In ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit in zeci de situații provocate de apele ce s-au revarsat.

- Ploile puternice și interminabile au produs inundații in Timiș. In ultimele 24 de ore, pompierii au fost solicitați și au intervenit in zeci de situații de urgența, cele mai multe in Lugoj. Pompierii au evacuat 37 de persoane (13 copii și 24 de adulți) și 231 de animale din gospodariile și zonele afectate…

- Pompierii au intervenit in localitatea Fardea și au evacuat mai multe persoane din gospodariile cuprinse de viitura formata in urma averselor torențiale și a scurgerilor de pe versanți. Conform ISU Timiș, au fost grav afectate 13 gospodarii. Pompierii au intervenit cu trei motopompe de mare…

- Mai multe strazi din municipiul Lugoj au fost inundate in urma precipitatiilor abundente din ultimele ore, pompierii militari din municipiu fiind solicitati sa intervina, marti, pentru evacuarea apei din curtile si subsolurile afectate. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea,…

- UPDATE Pompierii au acționat in sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din 210 locuințe, 286 curți, 32 beciuri și o strada, dupa ce 10 localitați din opt județe au fost afectate de ploile din ultimele 24 de ore, anunța IGSU. In ultimele 24 de ore, pompierii militari…

