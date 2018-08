Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor din statul Kerala, in sudul Indiei, a crescut joi la 86 de morti, in timp ce noi zone sunt amenintate de ploile torentiale, au anuntat autoritatile, citate de AFP. "Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata astazi (joi), ridicand bilantul oficial la 86 de morti", a anuntat un…

- Cel putin 67 de persoane au murit, in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului Al Jazeera.

- Bilantul in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate in Vietnam de furtuna tropicala Son Tinh a ajuns marti la 27 de morti si 7 disparuti, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor,...

- Inundatiile si alunecarile de teren din vestul Japoniei s-au soldat cu moartea a cel putin 199 de persoane, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al guvernului nipon. Premierul Shinzo...

- Cel puțin 48 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. Bilantul mortilor a urcat la 48. Accident teribil in India. Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei,…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata si peste jumatate de milion au fost afectate de inundatiile cauzate de ploile musonice torentiale care au devastat mai multe state din nord-estul Indiei, au indicat autoritatile locale, citate luni de agentia DPA. In statul Assam au fost raportate…