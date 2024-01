Bilanțul cutremurului din Japonia a atins 73 de morți Salvatorii infruntau miercuri o vreme foarte defavorabila, incercand in continuare sa gaseasca supravietuitori ai cutremurului puternic din Japonia care a atins luni centrul tarii, soldat cu cel putin 73 de morti, potrivit unui nou bilant provizoriu, relateaza AFP, potrivit news.ro. De-a lungul drumurilor, foarte avariate de tasari sau blocate de arbori cazuti, panouri mari avertizeaza […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

