Bilanţul Covid-19 în Spania: 22 902 decese şi 223 000 de contaminări Cele mai afectate regiuni sunt Madridul si Barcelona. In intreaga tara, peste 35.000 de membri ai personalului sanitar s-a contaminat cu noul coronavirus. Numarul total al contaminarilor a crescut la 223 000 - inclusiv ale persoanelor ale caror teste au aratat ca au dezvoltat anticorpi. Spania se afla de la 14 martie intr-o izolare extrem de stricta - prelungita pana la 9 mai. Aceasta izolare urmeaza sa fie usor relaxata incepand de duminica, printr-o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

