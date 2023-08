Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Brașov! Un copil in varsta de doar 7 ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal de irigații din localitatea Bunești. Cadrele medicale ajunse la fața locului au facut tot posibilul pentru a-i salva viața micuțului insa, din pacate, eforturile lor au fost in zadar.

- Tragedie intr-o familie de romani din Botoșani! Vacanța care trebuia sa fie una de care sa iși aminteasca peste ani cu drag, s-a transformat intr-un coșmar. Baiețelul lor, in varsta de doar 5 ani a murit, dupa ce a cazut in piscina hotelului din Antalya, acolo unde era cazat alaturi de mama, tatal și…

- Un barbat de 34 de ani a murit sambata dupa-amiaza dupa ce a cazut in lacul Izvorul Muntelui din județul Neamț, informeaza Mediafax.ISU Neamț a fost sesizat, prin apel la 112, la ora 17.17, cu privire la faptul ca in localitatea Bistricioara din comuna Ceahlau o persoana a cazut in lacul Izvorul…

- Un britanic si un italian au decedat duminica dupa ce au cazut de la inaltime in timpul unor drumetii in Alpii francezi, transmite luni AFP care citeaza serviciile pentru interventii de urgenta.Excursionistul britanic, in varsta de 50 de ani, si-a pierdut viata in timp ce se afla intr-o drumetie…

- Tragedie in Marea Baltica. O mama și fiul ei au murit. Baiatul de 7 ani a cazut de pe un feribot care calatoarea din Suedia spre Polonia. Mama lui a sarit dupa el in incercarea de a-l salva, insa amandoi și-au pierdut viața. Un baiețel de șapte ani a murit dupa ce a cazut peste […] Articolul Mama și…

- Tragedie uriașa in Mamaia! Noaptea de marți spre miercuri a adus și o drama, conform autoritaților locale, pe litoralul romanesc. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, in jurul orei 4, in aceasta dimineața, a fost anunțat la numarul de urgența 112 faptul ca…

- Un copil de trei ani a murit, marti, dupa ce a cazut intr-un rau si s-a inecat, in localitatea Putna din judetul Caras-Severin. Baiatul a fost scos din apa de localnici, iar echipajele sosite au facut manevre de resuscitare, insa fara vreun rezultat. Politistii au stabilit ca baiatul traversa raul pe…

- Tragedie fara margini! Un copil de doar 5 ani a decedat, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc. Nenorocirea a avut loc in orașul Onești, din județul Bacau. Baiețelul ar fi picat de la pervazul bucatariei. Baiețelul era cu mama lui in casa, iar totul a avut loc intr-o clipa…