- O tanara de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere in varsta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane cazute de la inalțime pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca.„Apelul de urgența a venit in jurul orei 00.30, iar la fața locului s-au deplasat o…

- Tragedie noaptea trecuta la Cluj-Napoca. O tanara a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse și a decedat. O femeie a cazut de la inalțime, in noaptea de duminica spre luni, pe strada Henri Barbusse din Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, au fost incepute manevrele de resuscitare, dar din pacate femeia…

- Tragedie in Olt. O femeie a murit strivit in propria mașina, dupa ce un limitator de inalțime s-a prabușit. Femeia se afla in mașina cu alte doua persoane, care au fost transportate la spital. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a o salva.