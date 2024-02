Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane cazute de la inalțime pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca.

- Potrivit politistilor, barbatul nu a mai putut fi salvat de medici, decesul survenind in urma multiplelor traumatisme suferite, relateaza News.ro.Barbatul care era muncitor in constructii ar fi iesit, joi dimineata, sa fumeze o tigara si vorbea la telefon, iar la un moment dat, din neatentie se pare,…

- Barbatul de 37 de ani care a cazut de la o inaltime de 7 metri, din parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce ar fi fumat si ar fi vorbit la telefon, a murit la spital, vineri.Potrivit politistilor, barbatul nu a mai putut fi salvat de medici, acesta decedand, vineri, din cauza multiplelor traumatisme.Barbatul…

- A murit barbatul de 37 de ani care a cazut, joi, din neatenție de la inalțime, din parcarea complexului comercial Iulius Town din Timișoara. Inițial, barbatul, in varsta de 37 de ani, a supraviețuit caderii și a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. El a suferit multiple…

- Tragedie in Olt. O femeie a murit strivit in propria mașina, dupa ce un limitator de inalțime s-a prabușit. Femeia se afla in mașina cu alte doua persoane, care au fost transportate la spital. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a o salva.

- Un limitator de inalține a cazut, marți, peste un autoturism pe Drumul European 70, in zona localitații Pestra, județul Olt. O persoana de 44 de ani a murit, iar alte doua sunt transportate la spital.

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri, 22 decembrie, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital. ISU Suceava a intervenit, vineri seara, pe 22 decembrie, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.…

- Caz șocant in Hunedoara, acolo unde doua fete, ambele in varsta de 15 ani, au murit dupa ce au sarit de la 20 de metri inalțime. Potrivit informațiilor, una dintre ele și-a sunat mama și a anunțat-o ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș.