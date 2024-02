Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe.Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere…

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri, 22 decembrie, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital. ISU Suceava a intervenit, vineri seara, pe 22 decembrie, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.…

- Caz șocant in Hunedoara, acolo unde doua fete, ambele in varsta de 15 ani, au murit dupa ce au sarit de la 20 de metri inalțime. Potrivit informațiilor, una dintre ele și-a sunat mama și a anunțat-o ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș.

- Un incident șocant a avut loc in Timiș! O fetița in varsta de doar patru anișori, care se afla in plasament, a murit. Micuța a cazut din pat, iar femeia care avea grija de ea nu a dus-o la spital. Iata cum s-a intamplat totul! Caz șocant in Timiș! A murit o fetița de patru ani, care se afla in plasament,…

- Caz șocant in Iași, acolo unde un copil in varsta de 13 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc. Potrivit informațiilor, mama minorului susține ca baiatul a ramas singur in apartament pentru puțin timp.