- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in timp ce mai multe sectoare de drum național sunt inchise ori restricționate circulației rutiere. Astfel,…

- Iarna si-a intrat in reguli si pare de neoprit! Dupa valul de ninsori care a surprins tara azi-noapte, Administratia Nationala de Meteorologie a facut anuntul oficial! Codul de ninsori se extinde pana sambata!

- In contextul avertizarilor Cod Rosu si Cod Portocaliu de viscol , cursurile au fost suspendate integral, joi, in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Ialomita, Tulcea si Vrancea. In alte 12 judete, cursurile sunt suspendate...

- Zeci de persoane sunt blocate pe drumurile din judetul Ialomita. Iarna a lovit cu furie Baraganul. Mai multi oameni asteapta de 12 ore pentru a fi salvati, echipajele ISU neputand ajunge la ei din cauza ninsorii abundente. Este vorba despre familii cu copii mici in masini si care au inghetat de frig.…

- Autoritatile din Buzau anunta ca toate drumurile nationale care tranziteaza judetul se inchid incepand cu ora 22.00, atunci cand intreg judetul intra sub avertizare cod rosu de viscol cu vizibilitate redusa. Exceptie fac masinile de interventie.”In atentia buzoienilor si in special a conducatorilor…

- Dezastru, deznadejde si teama pentru viitorul planetei. Asta a simtit echipa Observator de cum a ajuns pe continentul de foc. In mijlocul apocalipsei australiene, colegii mei, Laurentiu Radulescu si Cosmin Herea, resimt teroarea in care milioane de oameni traiesc deja de cateva saptamani. Situatia e…

- Ministerul Muncii va fi reorganizat și cel puțin 100 de angajați vor fi concediați. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii Violeta Alexandru intr-o postare pe facebook. In concret, noua organigrama va cuprinde doar 323 de posturi fața de 424 cat sunt in prezent. “Am ajuns, dupa saptamani de…

- In perioada 23 decembrie, ora 10:30 – 26 decembrie, ora 20:00, sunt asteptate ploi in general moderate cantitativ, precipitații mixte, intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii. Metereologii anunta cod galben de viscol și zapada pentru zona montana din 17 județe. In cursul zilei…