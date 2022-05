Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai 2022, in jurul orei 03:50, politistii au oprit un autoturism care se deplasa pe strada Santuhalm, din direcția Deva – Simeria. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca cel aflat la volan, un barbat de 32 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, avea dreptul de a conduce „cu restricții-reținut”,…

- Barbatul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi cerut de la administratorul unei firme 75.000 de euro pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra unui alt om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, in scopul…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri, pe DN 76, soseaua care leaga Deva de Oradea, in el fiind implicate doua autoturisme, o autoutilitara si un tractor cu o remorca improvizata, neimatriculata. Trei persoane au fost ranite, printre care si un copil de zece ani, informeaza News.ro . Accidentul s-a…

- Ca urmare a unei sesizari venite din partea unui constantean, politistii locali au identificat un barbat care a abandonat deseuri dintr o autoutilitara pe DN3 C, varianta spre Ovidiu.Persoana in cauza a fost sanctionata cu amenda de 10.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92 2021.De asemenea,…

- In perioada 31 martie-1 aprilie 2022, politistii Serviciului de Ordine Publica au desfasurat controale si verificari pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice in judetul Bistrita-Nasaud. Actiunile s-au desfasurat in colaborare cu inspectori din cadrul Garzii Forestiere Cluj si reprezentanti…

- Un curier care a aruncat pe un camp din apropierea municipiului Brasov deseuri din carton, plastic, mobilier vechi si polistiren a primit 10.000 de lei amenda din partea Politiei Locale pentru nerespectarea legislatiei in domeniu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publica și Evidența Persoanei au continuat verificarile zilnice pe linia respectarii prevederilor H.C.L. nr. 84/2008, in parcarile cu plata din municipiul Bacau. Au fost controlate parcarile cu plata din zonele: Centru, Piața Centrala, Casa de Cultura,…

- Polițiștii Secției nr. 8 Rurala Perieți au depistat, ieri, in comuna, un barbat, de 54 de ani, din județul Argeș, in timp ce transporta, cu o autoutilitara, cantitatea de aproximativ 0,44 metri cubi de material lemnos din plop. Din verificarile efectuate, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurala Perieți…