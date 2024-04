Stiri pe aceeasi tema

- Temutul criminal Meszaros Zsombor, care a reușit sa fuga dintr-o duba aflata in fața unei clinici medicale din sectorul 2 al Capitalei, a fost prins. Individul, care a evadat marți, in jurul orei 15:00, a fost capturat, miercuri, in Oradea, județul Bihor. Citește și: Judecatoare filmata in timp ce se…

