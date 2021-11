Stiri pe aceeasi tema

- O primarița PSD și sotul acesteia sunt acuzati de tentativa de omor, dupa ce au batut crunt un fost procuror. „Samanța” scandalului: Un post in primarie O primarița PSD și sotul acesteia sunt acuzati de tentativa de omor, dupa ce au batut crunt un fost procuror. „Samanța” scandalului: Un post in primarie…

- Incident grav intr-o localitate din judetul Bihor. Primarita din Brusturi si sotul ei sunt acuzati ca ar fi batut un fost procuror, care a ajuns la spital cu rani grave. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore.

- Livia Barlau, primarița comunei Brusturi, și soțul acesteia, sunt reținuți pentru tentativa de omor. Cei doi sunt vizați intr-un dosar penal, ce cuprinde un atac extrem de violent asupra fostului procuror Ioan Bodogai. De ce au fost reținuti pentru 24 de ore Livia Barlau, primarița comunei Brusturi…

- Primarita comunei Brusturi, Livia Barlau si sotul acesteia, Petru Barlau sunt urmariti penal pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce au batut un barbat. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, cei doi au fost retinuti miercuri pe o durata de 24 ore, iar…

- Cei doi au fost retinuti miercuri, 3 noiembrie, pe o durata de 24 ore, iar in cursul zilei de astazi procurorul de caz urmeaza a formula propunere de arestare preventiva a inculpatilor.Potrivit Agerpres, primarita comunei Brusturi, judetul Bihor si sotul acesteia sunt urmariti penal pentru comiterea…

- Primarita comunei Brusturi, Livia Barlau si sotul acesteia, Petru Barlau sunt urmariti penal pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce au batut un barbat, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, cei doi au fost retinuti miercuri pe…

- Primarita comunei Brusturi, Bihor, Livia Barlau, si sotul acesteia, Petre Barlau, au fost retinuti miercuri, pentru 24 de ore, fiind acuzati de tentativa de omor, dupa ce l-au desfigurat in bataie pe fostul procuror Ioan Bodogai, informeaza publicația locala Bihoreanul. Prim procurorul adjunct al Parchetului…

- Primarita comunei Brusturi, Livia Barlau, si sotul acesteia, Petre Barlau, au fost ridicati, miercuri, si condusi in fata procurorilor pentru audieri, in dosarul penal deschis sub acuzatia de tentativa la omor, dupa ce au desfigurat in bataie un fost procuror. Dupa audieri, audierilor, cei doi soți…