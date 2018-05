Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de obiecte vechi si valoroase isi dau intalnire, sambata, 5 mai, la Zalau, in cadrul unei noi editii a Targului Colectionarilor. Este pentru al saselea an in care Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj si Asociatia Colectionarilor din Judetul Salaj organizeaza acest eveniment. Evenimentul…

- Administrația locala aiudeana vrea sa-și reabiliteze și modernizeze spitalul municipal cu bani europeni. Prin intermediul unui proiect de hotarare de consiliu Local al municipiului Aiud, administrația locala cere aleșilor locali aprobarea scrierii, depunerii și implementarii unui proiect prin care doreste…

- Ciprian Trifan Conform proiectelor care au fost aprobate intr-o ședința de indata a Consiliului Județean (CJ), Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui va construi, cu fonduri europene, șase locuințe protejate și cate un centru de zi pentru persoanele cu handicap…

- Recrutarea candidaților se va desfașura in perioada 2 aprilie – 8 iunie, iar selecția candidaților, repartizarea pe funcții, anunțarea candidaților declarați admiși și instruirea acestora se vor desfașura conform unui calendar care va fi anunțat in timp util. Pentru anul 2018 sunt disponibile…

- Pana in prezent la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor au depus in vederea autorizarii centrelor temporare de sacrificare a mieilor doi operatori. Este vorba despre ADP SA Oradea, pentru Centrul de sacrificare temporara din Piata Iosia si primaria Beiuș…

- Un centru de permanența, care asigura serviciile de asistența medicala primara, in regim de garda, a fost inființat și va funcționa de la 1 martie 2018, la Alba Iulia, prin dispoziția directorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, ec. Alexandru Sinea. La DSP Alba a fost depusa o cerere, prin…

- Reușita manageriala la Spitalul Municipal Aiud – “AB Heart”. Serviciile medicale de cardiologie vor fi oferite la standarde europene cu ajutorul Centrului de Excelența Monza București. Miercuri, 28 februarie 2018, s-a semnat un protocol de colaborare intre Spitalul Municipal Aiud și Spitalul Monza București,…

- AJOFM Bihor a depus un proiect pentru construirea unui Centru de cercetare, metodica si formare profesionala cu finantare prin programele Interreg Ro-Hu. Initial, s-a incercat construirea acestui centru la Oradea, dar nu s-a gasit intelegere pentru spatiul solicitat la Consiliul Judetean. In…