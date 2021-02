Stiri pe aceeasi tema

- Planul Washingtonului de a retrage 12.000 de soldati americani din Germania este deocamdata suspendat dupa tranzitia de putere la Casa Alba, transmite joi dpa. Comandantul fortelor SUA in Europa, Tod Wolters, le-a declarat jurnalistilor miercuri ca noua administratie a presedintelui Joe Biden si secretarul…

Secretarul Apararii, Lloyd Austin, „a initiat procedura de reevaluare completa" a planului reducerii numarului militarilor americani din Germania, a declarat generalul Tod Wolters, seful Comandamentului SUA pentru Europa si comandant suprem NATO pentru Europa.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat vineri satisfactia in urma unei demers prin care Congresul american incearca sa opreasca aplicarea planului presedintelui in exercitiu Donald Trump de retragere a circa 12.000 de militari americani din Germania, relateaza agentia DPA. ''Desigur…

- Angela Merkel si "presedintele american ales au convenit asupra faptului ca este extrem de importanta colaborarea transatlantica, date fiind numeroasele provocari la nivel mondial", a mai spus purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un scurt comunicat. Cu aceeasi ocazie, Angela…