Biden spune clar că nu va trimite avioane F16 în Ucraina Joe Biden, președintele SUA, a spus luni, ca nu SUA nu intenționeaza sa trimita avioane de lupta americane in Ucraina. „Nu”, a spus Biden cand a fost intrebat de un reporter daca ar trimite avioane F16 in Ucraina potrivit CCN. Chiar daca a ajutat in mai multe domenii, Biden a spus in mod constant ca avioanele nu sunt pe masa. Saptamana trecuta, de exemplu, Biden a anuntat ca va trimite 31 de tancuri M1 Abrams in Ucraina, in ciuda faptului ca inalti oficiali americani au declarat anterior ca aceste vehicule grele nu se potrivesc prea bine pentru armata tarii. Mai mult, Biden a mai spus ca nu era… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) iau in considerare trimiterea de vehicule de lupta blindate Bradley in Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, relateaza CNN. Intrebat daca vehiculele Bradley sunt „pe masa” pentru Ucraina, Biden a declarat unui grup de reporteri ca „da”. Bradley este un vehicul blindat…

- Luptatorii Wagner sunt in mod special implicați in luptele din orașul Bahmut, din Donbas. In unele cazuri, oficialii militari ruși sunt chiar subordonați organizației paramilitare conduse de apropiatul președintelui Vladimir Putin, scrie site-ul american Politico . Oficialii americani sunt din ce in…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat ca a discutat joi dimineața cu colegii sai din Grupul celor Șapte națiuni (G7) propunerea de pace a Kievului, dupa vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informeaza CNN . „Pot doar sa va spun ca analizam ceea ce a prezentat.…

- Rusia și Iranul iși consolideaza din ce in ce mai mult colaborarea la nivel militar, a atras atenția vineri, 9 decembrie, Casa Alba, vorbind despre un ”parteneriat complet de aparare”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al executivului american,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat joi, la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa, desfasurat in Polonia, "atrocitatile" comise de fortele armate ruse impotriva civililor si infrastructurii civile din Ucraina, conform Agerpres.…

- Ministrul de externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani, a carui tara va prelua presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a anuntat joi, la Lodz (Polonia), ca tara sa isi va axa mandatul pe lupta impotriva traficului de persoane, transmite EFE.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus la indoiala, joi, mentinerea Rusiei in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), in cadrul unei interventii prin videoconferinta in fata Adunarii Parlamentare a acestei organizatii internationale, scrie Agerpres citand AFP. „Vedem…

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a confirmat ca, in ciuda razboiului din Ucraina, canalele de comunicare dintre Washington și Moscova raman deschise, relateaza BBC și The Guardian . Vorbind luni, 7 noiembrie, la un eveniment la New York, Sullivan a spus ca este „in interesul”…