- Joe Biden a anuntat ca va anula decizia lui Donald Trump cu privire la retragerea Statelor Unite din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) chiar din „prima zi” a presedintiei sale, in cazul unei victorii in scrutinul din toamna, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Statele Unite vor parasi Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) la 6 iulie 2021, a anunțat marți Organizația Națiunilor Unite (ONU) dupa ce a primit notificarea oficiala privind aceasta decizie a președintelui Donald Trump, luata in urma cu circa o luna. Președintele american a anunțat la sfarșitul…

- SUA au confirmat marti ca au notificat oficial ONU cu privire la retragerea americana din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzata de Washington ca a reactionat cu intarziere la pandemia de coronavirus, relateaza AFP.Notificarea va fi efectiva in termen de un an, 6 iulie 2021, au precizat…

- Donald Trump a anunțat vineri ca Statele Unite „pune capat” relației cu Organizația Mondiala a Sanatații și ca incepe procedurile pentru retragerea unui statut comercial preferat de care se bucura Hong Kongul in relațiile cu Statele Unite.

- Medicul Adina Alberts s-a dezlanțuit la adresa OMS. Aceasta spune ca organizația a ajutat la raspandirea coronavirusului recomandand populației sa nu poarte maști. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia "Cine mai așteapta ca NIMICUL O.M.S. sa salveze lumea? Ultimul deceniu…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- China cere Statelor Unite sa-și respecte obligațiile fața de Organizația Mondiala a Sanatații. Un val de reacții critice a urmat deciziei anunțate, ieri, de președintele american, Donald Trump, de stopare a finanțarii catre organizație, ca urmare a modului de gestionare a pandemiei de coronavirus, transmite…