Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis on Wednesday participated in an event where US Exim Bank handed two letters of intent regarding the provision of loans for units 3 and 4 of Romania's Cernavoda Nuclear Power Plant that took place in on the sidelines of the 27th Conference of the Parties to the United Nations…

- Presedintele american Joe Biden va ramane angajat impotriva schimbarilor climatice indiferent care va fi rezultatul alegerilor de marti din SUA, a promis emisarul sau pentru clima, John Kerry, in cadrul conferintei ONU pentru clima COP27 care are loc la Sharm El Sheikh, in Egipt,

- The Romanian delegation to the 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change - COP27, which is taking place in Egypt, in Sharm El-Sheikh, will support the common position of the European Union, as approved by the Environment Council on October 24, told…

- President Klaus Iohannis will participate, November 7-8, in the Climate Implementation Summit in Sharm El-Sheikh, Egypt, as part of the 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27), the Presidential Administration reported on Friday, told Agerpres.…

- Presedintele american Joe Biden va participa la conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP27), in Egipt, pe 11 noiembrie, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP, citata de Agerpres. Conferinta „se va baza pe eforturile considerabile pe care Statele Unite…

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…

- Locatarul Casei Albe i-a cerut, zambind, vanzatorului ca banii pe care i-a dat in plus sa fie folositi la plata mancarii urmatorului client. If you got the next quesadilla, let me know. — President Biden (@POTUS) Angajatul voia initial sa-i reduca nota presedintelui Statelor Unite cu 50%, pentru a-l…

- ”Putem constata ca au avut loc detonari in apropiere de Nord Stream 1 si 2, in zona economica exclusiva suedeza, care au antrenat pagube importante gazoductelor”, anunta intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu ancheta partii suedeze. ”Inspectiile la locul infractiunii au consolidat suspiciunile…