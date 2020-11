Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Mai multe organizații majore de presa, printre care CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statele Pennsylvania și Nevada. A obținut astfel 279 de electori, peste cei 270 necesari pentru a…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Joe Biden a scris pe Twitter ca este onorat sa fie noul președinte al SUA, ca va urma o munca grea, dar a promis ca va fi un președinte pentru toți americanii, indiferent ca au votat sau nu pentru el.Joe Biden a transmis pe Twitter primul mesaj dupa ce mai multe mass-media americane importante l-au…

- SUA si Uniunea Europeana vor trebui sa construiasca o "noua relatie transatlantica" dupa alegerile prezidentiale americane, oricare ar fi rezultatul acestora, a apreciat joi seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, citat de AFP. "Va trebui sa reconstruim de acum o noua relatie transatlantica,…

- Premierul sloven Janez Jansa l-a felicitat pe Donald Trump pentru ceea ce prim-ministrul Sloveniei a descris pe Twitter ca fiind o victorie clara a candidatului republican în scrutinul prezidențial din Statele Unite, transmite Reuters.„Este destul de clar ca poporul american i-a…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a cerut marți un "new deal" cu Statele Unite dupa alegeri, în condițiile în care mandatul lui Donald Trump a fost marcat de o degradare a relațiilor germano-americane, scrie AFP."Avem nevoie de un parteneriat transatlantic…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…