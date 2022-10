Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite urmeaza sa ajute Taiwanul "sa se apere singur", in cazul unei invazii chineze, anunta secretarul american al Apararii Lloyd Austin, relateaza AFP. "Ne consacram ajutarii Taiwanului sa-si dezvolte capacitatea de a se apara singur", a declarat duminica seful Pentagonului la CNN, fara sa…

- Secretarul de presa al Ambasadei Chinei la Washington, Liu Pengyu, intr-un interviu acordat TASS, a comentat intențiile SUA de a furniza Taiwanului un lot mare de arme, a caror suma totala depașește un miliard de dolari. Potrivit acestuia, aceasta decizie amenința serios relațiile viitoare ale Beijingului…

- Washingtonul nu intenționeaza sa cedeze in fața amenințarilor Beijingului. Un guvernator american s-a intalnit luni cu președintele taiwanez, la cateva zile dupa ce Washingtonul a anunțat discuții comerciale cu Taipei și pe fondul unor tensiuni puternice cu China privind suveranitatea pe insula. Eric…

- Taiwanul acuza China ca a simulat un atac prin exercițiile pe care le desfașoara in jurul insulei de cateva zile dupa vizita și plecarea lui Nancy Pelosi. Oficialii taiwanezi au declarat ca avioanele și navele de razboi chineze au simulat sambata un atac asupra insulei, ca parte a represaliilor Beijingului…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- Este alerta la Taipei dupa ce avioanele de razboi ale Chinei au inceput sa traverseze stramtoarea Taiwan. Mișcarea Chinei vine in urma repetatelor amenințari pe care le-a lansat cu privire la vizita președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, care a aterizat marți seara la Taipei. Avioane…

- China a declarat ca armata sa „nu va sta cu mainile in san” daca președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, va vizita Taiwanul. Ultimul avertisment a fost emis in timpul unei ședințe periodice a Ministerului chinez de Externe. Purtatorul de cuvant Zhao Lijian a mai spus ca, din cauza…

- China si-a declarat miercuri opozitia ferma fata de o potentiala vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si a avertizat ca Washingtonul ar trebui sa isi asume „toate consecintele”. Intre timp, la Washington, oficiali din administrația Biden…