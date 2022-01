Stiri pe aceeasi tema

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba. "Presedintele…

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Speranța rezolvarii in mod pașnic al conflictului ucrainean s-a stins, spun separatiștii susținuți de ruși, dupa ce o forțare de negociere a incetarii focului dintre Moscova și Kiev a eșuat. Louisa Naks a transmis Reuters. In primele linii ale conflictului din estul Ucrainei, speranța se estompeaza.…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- In ajunul intrevederii lui Joe Biden cu Vladimir Putin, Washingtonul da un nou avertisment Moscovei, iar, spun analiști politici din ambele capitale, convorbirile celor doi lideri ar putea fi lungi și marcate de asperitați. Inca inaintea intalnirii, Washingtonul anunța din nou, clar: daca Rusia ataca…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…