- O comisie a Congresului SUA a inceput marti ancheta privind atacul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului care avea drept scop "deraierea democratiei" americane, potrivit sefului comisiei, Bennie Thompson, relateaza AFP. "Detinem probe privind un plan de atac coordonat, stim ca barbatii…

- La circa șase luni de la atacul impotriva cladirii Capitoliului din Washington – comis in momentul in care urma sa fie proclamata victoria in alegerile prezidențiale a candidatului democrat Joe Biden – o comisie parlamentara a inceput marți, 27 iulie, o ancheta asupra unei acțiuni ce a fost patronata…

- O comisie parlamentara lanseaza marti, la sase luni de la asaltul de la Capitoliul din Washington, o ancheta cu privire la aceasta criza majora a democratiei americane, intr-o atmosfera daunatoare, care risca sa-i compromita activitatea, relateaza AFP. Agenti de politie urmeaza sa fie primii…

