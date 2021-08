Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a primit raportul de la serviciile americane cu privire la originile coronavirusului, cerut de catre liderul de la Casa Alba la finalul lunii mai. Potrivit presei americane, concluziile raportului sunt „includente”. Rezultatul nu a fost cel așteptat din cauza lipsei de informații…

- Documentul nu ar fi determinat insa in mod concludent daca pandemia a fost rezultatul unei contaminari de la animal la om sau al unei scurgeri accidentale din laborator, pe fondul reticenței Chinei de a coopera cu investigatorii, relateaza HotNews.ro . Raportul a fost transmis președintelui de catre…

- Organizația Mondiala a Sanatații dorește continuarea cercetarilor din China cu privire la stabilirea apariției noului coronavirus, insa cei vizați se opun cu vehemența acestei cereri. Se pare ca Beijingul nu vrea politizarea cautarii, deși reprezentații OMS au cerut date suplimentare referitoare la…

- In continuarea anchetei pentru descoperirea originilor virusului, Organizatia Mondiala a Sanatatii cere „studii cu privire la pietele de animale din Wuhan si imprejurimi”, informeaza Agerpres , care preia AFP. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat ca trebuie facute studii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut vineri un control al laboratoarelor unde au fost identificate primele cazuri de Covid-19 in China, in continuarea anchetei cu privire la originile pandemiei, relateaza AFP. Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea…

- Beijingul a respins vineri criticile directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu privire la presupusa lipsa de cooperare a Chinei in ancheta asupra originilor pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. China, unde primele cazuri de coronavirus au fost detectate…