Stiri pe aceeasi tema

- „Dezvoltarea societatii SC STENDICONS STAR CONS SRL prin achizitionarea de echipamente necesare lucrarilor de pregatire a terenului” Nr.721/POC/411/AS/07.02.2023 SC STENDICONS STAR CONS SRL, cu sediul in jud. Dolj, comuna Motatei, str. Traian, nr.3, cod poștal 207415, CUI: 31466249, inregistrata la…

- Langa noi: Moldova si Ucraina incep negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana Liderii europeni au decis sa inceapa negocierile cu Moldova și Ucraina pentru aderarea la UE. De asemenea, Summitul UE a decis sa acorde Georgiei statutul de candidat la UE, a declarat presedintele Consiliului European,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in perioada 13 -15 noiembrie la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest si la Consiliul European, context in care va sustine luarea unor decizii privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si R. Moldova. Potrivit…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a alocat circa 22 milioane de lei pentru renovarea a cinci camine studențești. De finanțare complementara in acest sens vor beneficia: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnica a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) s-a autosesizat urmare a anunțului lui Alexandr Kalinin despre formarea unui pluton internațional de soldați, care ar urma sa lupte in Ucraina și eventual in Moldova, pe viitor, transmite Noi.md. Anunțul a fost publicat…

- Faptul ca sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas nu mai este o noutate. Pana la sfarșitul acestui deceniu, datoria publica a Romaniei va trebui sa creasca la 100% din PIB doar pentru a putea acoperi deficitul din sistemul de pensii, arata calculele facute de economiștii Comisiei…

- In cadrul ședinței a fost pusa in discuție propunerea unor preoți privind aderarea in corpore a acestei structuri bisericești la Patriarhia Romana. „In cadrul ședinței, a fost adoptata o decizie potrivit careia Biserica Ortodoxa din Moldova (mitropolia lui Cantarea subordonata criminalului Gundeav –…

- Republica Moldova va beneficia de susținere nerambursabila sub forma de grant in valoare de 1,9 milioane euro din partea Japoniei. In acest sens, Executivul a aprobat astazi proiectul de hotarire pentru inițierea negocierilor dintre Republica Moldova și Japonia in vederea semnarii acordului de grant…