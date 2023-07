Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum ne-a obișnuit, Mario Joy revine in atenția fanilor vara aceasta cu o dubla surpriza. Prima dintre acestea se numește ”Remember” și este, dupa cum spune artistul, o piesa de vara, foarte antrenanta, care te va face sa dansezi de la prima ascultare. Interpretul hitului ”California” revine și…

- Așa cum a promis dupa prima lor colaborare de acum cateva saptamani, ”Ce nu fac eu pentru tine”, What’s UP și Codruța Filip revin cu videoclipul ”Mireasa”, o piesa de vara, care va va placea inca de la prima ascultare. Cum prima experiența muzicala dintre What’s UP și Codruța Filip a prins imediat,…

- A fost ceruta in casatorie la filmarile videoclipului! Se poate spune ca pentru Cristina Vasiu aceasta perioada este cea mai frumoasa din viața ei! Iubește și este iubita, fiind implinita și din punct de vedere muzical. Artista a revenit, impreuna cu Sprint Music, cu un nou single, “Impreuna Pana la…

- Vara a venit iar simpatica și talentata Bibi a plecat la mare, la soare, sa ne bucure cu noul sau videoclip pentru piesa ”Nu te mai vrea fata”. Pentru ca este o bucurie sa urmarești noul videoclip și sa asculți piesa care te duce cu gandul departe. Cea mai noua piesa semnata de Bibi se numește ”Nu te…

- Surprizele se țin lanț la Sprint Music și cea mai hot colaborare vine de la fermecatoarea Codruța Filip care impreuna cu What’s UP au lansat o piesa ce se vrea hitul verii. Aceasta se numește ”Ce nu fac eu pentru tine” și are parte de un videoclip la fel de vesel precum piesa, cu un invitat mega special…

- Cel mai frumos cadou muzical vine in ziua de 1 Iunie direct de la trupa Bere Gratis. “Ce mai faci, copile?” este o piesa de suflet, Bere Gratis și Teodora, menita sa emoționeze sufletele tuturor parinților. Noua melodie Bere Gratis se lanseaza in colaborare cu Sprint Music & My List. “Formația Bere…

- Alessiah surprinde inceputul verii cu melodia “On My Way”, alaturi de un videoclip filmat la pitorescul lac Como din Italia, oferind o calatorie muzicala captivanta prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera romantica. Piesa “On My Way” surprinde esența cautarilor interioare, a curajului de a urma propriile…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…