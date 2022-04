Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a vorbit despre cele mai grele momente din viața, dar și despre moarte. Ce a marturisit indragita vedeta despre trecerea in neființa și cat de „speriata” este in acest sens. Afacerita a oferit detalii și despre o experiența neplacuta dintr-o vacanța.

- Andreea Mantea, care va aparea curand la Kanal D in postura de prezentatoare a emisiunii „Casa iubirii”, are planuri mari in ceea ce privește studiile sale. La 35 de ani iși dorește sa revina pe bancile școlii, in toamna vrea sa se inscrie la facultate. Prezentatoarea de la Kanal D iși dorește ca acum,…

- Tanara de 24 de ani, aflata in ambulanta implicata in accidentul de la Iasi in urma caruia si-au pierdut viata sapte persoane, povesteste clipele de cosmar prin care a trecut. Ea a sfidat moartea si a adus pe lume un baietel sanatos. In schimb, in familile celor care si-au pierdut viata este astazi doliu,…

- Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat, constatandu-se ca in Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare.

- Ilinca Vandici și soțul ei Andrei Neacșu au o casnicie așa cum au visat. Viața lor s-a schimbat atunci cand fiul luor, Zian, a venit pe lume, in 2017. Chiar daca a fost intrebata de mai multe ori daca iși mai dorește un copil, vedeta a evitat sa dea detalii, insa recent, a facut primele declarații.Invitata…

- Nicoleta Molnar a oferit primele detalii despre viața de mamica. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta concurenta de la Insula Iubirii a povestit cum se descurca cu creșterea bebelușului, dar și cat de cuminte este micuțul ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.

- Oficial, showbiz-ul romanesc are un nou cuplu! Dodo a confirmat speculațiile din mediul online, prin care fanii au ajuns la concluzia ca este intr-o noua relație. Iata primele declarații ale artistei, in direct, la Antena Stars despre barbatul din viața ei.