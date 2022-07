Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este una dintre vedetele care sunt destul de active pe rețelele de socializare și imortalizeaza fiecare moment din viața ei, astfel ca nici atunci cand petrece timp cu fiica ei nu poate sa nu le arate fanilor despre ce vorbesc. Ei bine, astazi subiectul s-a indreptat catre ceea ce vrea…

- Andreea Banica a mers cu fiica ei la medicul stomatolog deoarece micuța ei va fi nevoita sa-și puna aparat dentar. Vedeta a fost cea care a marturisit pe rețelele de socializare ca teama de medicul stomatolog era destul de mare in copilarie, motiv pentru care a incurajat-o pe fiica ei.

- Bianca Dragușanu este o mama grijulie care iși iubește copilul. Cele doua, mama și fiica, petrec cat de mult pot impreuna. Vedeta face activitați diverse alaturi de fiica sa, Sofia, și o invața tot ce este mai bun. Astazi, fiind duminica și fiind zi libera, vedeta a ales sa iși petreaca timpul cu fata…

- Romanii se pregatesc de concediile de vara, dar trebuie sa știe ca in acest an vacanțele pe litoralul romanesc și nu numai sunt cu 25% mai scumpe ca prețurile de dinaintea padnemiei. Se pare ca sunt cele mai mari prețuri de concedii din ultimii 30 de ani.

- Vrei sa pleci cateva zile pentru a te relaxa insa totul pe meleagurile romanești? Ei bine ce ai spune daca ai merge alaturi de partenerul de viața in Delta Dunarii, unde sa va bucurați de o oaza de liniște și timp ce calitate in doi?! Iata cat costa acum o vacanța in aceasta zona pentru doua persoane!

- Bianca Dragușanu este adepta vacanțelor exclusiviste, iar vedeta ne-a obișnuit deja cu destinațiile de vis. De data aceasta, diva a mers in Dubai alaturi de mama, dar și fiica ei, Sofia. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața ei, iar blondina a postat o serie de fotografii…

- Weekendul ce urmeaza va fi unul plin pentru Gabi Badalau, asta deoarece afaceristul va merge la nunta surorii sale. In tot acest timp, Bianca Dragușanu e invitata, dar ea va fi in Dubai, acolo unde va petrece alaturi de fiica și mama ei. Potrivit surselor Antena Stars, vacanța i-ar fi fost platita chiar…