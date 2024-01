Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe mana medicilor estetician și are in plan mai multe schimbari la inceputul acestui an. Iubita lui Gabi Badalau și-a topit acidul hialuronic din buze și urmeaza sa iși faca un lifting facial.Bianca Dragușanu, in varsta de 41 de ani, nu s-a ferit niciodata sa recunoasca…

- Claudia Patrașcanu a inceput luna decembrie cu schimbari majore, astfel ca vedeta a mers la salonul de infrumusețare pentru a-și vopsi parul. Fosta soție a lui Gabi Badalau le-a impartașit fanilor imagini cu noul look chiar inainte de sarbatori. Iata cum arata acum vedeta!

- Andreea Popescu și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Vedeta a decis sa se vopseasca, mai ales ca partenerul ei de viața iși dorea sa o vada blonda. Iata cum arata acum, dupa ce a pașit in salonul de infrumusețare!

- Bianca Dragușanu a fost oprita de oamenii legii! Vedeta a primit amenda și puncte de penalizare! Ulterior, oamenii legii i-au facut și testul antidrog. Primele declarații ale divei dupa controlul la care a fost supusa in trafic.

- Roxana Dobre și-a facut o noua schimbare radicala! Soția lui Florin Salam a recurs la o intervenție, dupa ce a ajuns la cabinetul unui medic estetician cunoscut in showbiz-ul romanesc. Vedeta a postat rezultatul final pe pagina ei de Instagram.

- Zilele trecute Eliza Natanticu a decis ca este momentul pentru o schimbare, așa ca a dat buzna in cabinetul medicului estetician, acolo unde și-a facut o schimbare ce este destul de la moda in ziua de azi in randul tinerelor, și nu numai. Vedeta a decis sa iși injecteze acid hialuronic in buze, moment…