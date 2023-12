Stiri pe aceeasi tema

- Șapte cauze penale pe faptul coruperii active a unor persoane publice din cadrul Secției Teritoriale Balți a Agenției de Intervenții și Plați pentru Agricultura (AIPA) au fost transmite in instanța. Cauzele penale au fost pornite in perioada lunilor septembrie 2022 - ianuarie 2023. Procurorii au stabilit…

- Vestea ca Dorian Popa a fost prins drogat la volan, imbracat doar intr-un halat, a starnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. In timp ce unii ii iau apararea, alții susțin ca vloggerul nu este un model de urmat pentru tanara generație. Ce a declarat Bianca Dragușanu dupa ce artistul a fost…

- Cazul se afla in atentia completului CA8 al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Ciprian Gabriel Butaru. Instanta a amanat pronuntarea pe 25 octombrie 2023.Laura Constandin, seful Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala…

- Claudia Patrașcanu iubește din nou. Cantareața trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale, dupa divorțul scandalos de fostul ei soț. Recent, artista a publicat cateva filmari impreuna cu partenerul ei de viața in timp ce se juca cu copiii acesteia. Claudia Patrașcanu ne spune ce relație speciala…

- Gabi Badalau face declarații exclusive, dupa ce a aflat de noul proces deschis de Claudia Patrașcanu impotriva lui. Cantareața a fost nevoita sa ceara doua ordonanțe președințiale dupa ce tatal copiilor nu ar fi fost de acord ca cei mici sa plece in vacanța la Disneyland Paris și in Istanbul. Acum,…

- Dupa ce s-a zvonit ca are un nou iubit, ca in urma cu cateva luni sa fie ceruta in casatorie, Claudia Patrașcanu a postat primele imagini cu partenerul. Se pare ca barbatul are o relație apropiata cu cei doi baieți ai artistei.

- E doar inca un hop in frumoasa lor poveste de dragoste sau e ruptura definitiva? Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus adio dupa trei ani de relație tmultoasa, care a ținut prima pagina a tabloidelor. Temperamentala Bianca a devenit subiect de știri dupa ce l-ar fi prins pe Badalau ca o inșela,…