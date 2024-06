Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a luat o decizie ferma: bonusurile și primele uriașe care au fost acordate in trecut nu vor mai fi o practica in viitor. Aceasta hotarare vine in contextul in care instituția a trebuit sa gestioneze eșecuri majore pe piața, precum falimentele City Insurance…

- Guvernul a aprobat o prelungire, cu inca trei luni, pana la 30 iunie, a plafonarii tarifelor politelor de asigurare obligatorie auto RCA. „Vrem sa combatem orice risc de crestere excesiva a preturilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe aceasta piata. Si sa dam o mana de ajutor romanilor,…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, pana la 30 iunie 2024, a plafonarii tarifelor pentru politele de asigurare auto obligatorie (RCA), informeaza MF printr-un comunicat. ‘Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finantelor si elaborat…

- Guvernul va aproba joi prelungirea plafonarii prețurilor RCA cu innca 3 luni aana la 30 iunie 2024. „Vrem sa combatem acest risc de creștere excesiva a prețurilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe aceasta piața și sa dam o mana de ajutor romanilor cum a facut recent ASF și a redus serios…

- Guvernul intentioneaza sa prelungeasca cu doua luni, pana la 30 iunie, plafonarea tarifelor RCA. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca este o solutie temporara, pana ce va fi modificata legislatia privind piata asigurarilor auto, caracterizata de un dezechilibru intre cerere si oferta. Autoritatea…

- Guvernul vrea sa prelungeasca plafonarea tarifelor RCA cu inca trei luni. Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungita pana la 30 iunie 2024. Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, informeaza Agerpres."Va…

- PSD vrea menținerea celor doua masuri de plafonare: la adaosul comercial și la energie și gaze. Un prim pas s-a facut deja. Legea care prelungește masura plafonarii adaosului comercial la produsele de baza pana la finalul anului a fost adoptata de Parlament la propunerea parlamentarilor PSD. ”Decizia…