Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ministra a Justitiei Ana Birchall a anuntat ca va candida independent la alegerile prezidentiale. Birchall precizeaza ca va candida pentru a face vocea romanilor care vor o Romanie in care sa creada, potrivit stiripesurse.ro. „Obiectivul meu este sa fac vocea tuturor romanilor care cred intr-o…

- "Sa stiti ca eu am fost crescuta de parintii si bunicii mei sa nu imi plec capul si sa nu imi intorc privirea in fata unor nedreptati. Va spun ca Romania nu poate sa se dezvolte, Romania nu poate creste, Romania nu poate sa isi descatuseze potentialul, atata timp cat totul se cladeste pe nisipurile…

- China a denuntat marti felicitarile adresate de secretarul de stat american Antony Blinken noului presedinte al Taiwanului, Lai Ching-te. Beijingul considera insula guvernata democratic drept parte a teritoriului sau.

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a luat decizia de a candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile Prezidențiale din tomna acestui an, despre aceasta a anunțat chiar el in cadrul emisiunii Puterea a Patra .

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a fost condamnata vineri la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru vatamare corporala din culpa in dosarul accidentului de la Mangalia, produs in 2022. Potrivit portalului instantelor de judecata, instanta suspenda executarea pedepsei sub supraveghere…

- Dan Niculaie Faranga a luat decizia de a renunța la mandatul sau de Director Financiar al Nuclearelectrica (SNN), potrivit unui raport trimis, aseara, Bursei de Valori București. “SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza acționarii și investitorii ca, in data de 29.03.2024, Consiliul de Administrație…

- Cand un ministru francez a comparat-o anul trecut pe premierul naționalist italian Giorgia Meloni cu liderul extremei drepte franceze, premierul italian l-a sunat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru a se plange de acest lucru. Meloni a fost atat de indignata incat liderul francez s-a simțit…