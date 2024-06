Propunere legislativă: Cei cu diplome false trebuie să returneze sporurile și salariile obținute ilegal USR a depus un proiect de lege inițiat de deputata Oana Țoiu, care propune ca angajații care au beneficiat de pe urma unor diplome sau certificate false sa fie obligați sa returneze avantajele financiare obținute ilegal, iar instituțiile publice care au efectuat plați bazate pe aceste documente fictive sa fie obligate sa recupereze sumele respective. […] The post Propunere legislativa: Cei cu diplome false trebuie sa returneze sporurile și salariile obținute ilegal appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Persoanele care s-au bucurat de diverse beneficii in baza unor diplome sau certificate false ar urma sa fie nevoite sa inapoieze „foloasele necuvenite”, conform unui proiect de lege depus de Uniunea Salvați Romania, la inițiativa deputatei Oana Țoiu.

- USR a depus, la initiativa deputatei Oana Toiu, un proiect de lege prin care angajatii care au obtinut diferite beneficii de pe urma unor diplome sau certificate false sa trebuiasca sa returneze foloasele necuvenite, iar institutiile publice care le-au platit sa fie obligate sa recupereze sumele.

