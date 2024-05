Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Marcu este o mama model! Deși viața cu doi copii, de varste apropiate, nu este deloc ușoara, iubita lui Ciprian Marica se descurca perfect! Fostul fotbalist poate sta fara griji cand copiii lui sunt cu soția, caci totul decurge așa cum și-ar dori orice tsta! Iata in ce ipostaze i-au surprins paparzzii…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au trecut la nivelul urmator! Cei doi formeaza o familie in adevaratul sens al cuvantului, alaturi de copiii lor! Daca credeați ca relația lor se rezuma doar la timpul petrecut in doi... va inșelați! Vedeta și afaceristul și-au luat toti copiii și au plecat impreuna…

- Una este Bianca Dragușanu! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc, iubita lui Gabi Badalau. Iata ipostaza in care a fost vazut, de aceasta data, diva de catre paparazzii…

- Bianca Dragușanu și Catalin Botezatu au format un cuplu in urma cu mulți ani, iar dupa despartire, aceștia au ramas in continuare in relații foarte bune. Invitat in emisiunea Xtra Night Show, Catalin Botezatu a vorbit despre vedeta. Creatorul de moda o descrie ca fiind o persoana minunata și spune ca…

- Iți dorești sa ai parte de o seara memorabila in București? Top 5 idei pe care sa le iei in calcul la o ieșire cu fetele In capitala vibranta și plina de viața, serile petrecute cu fetele devin aventuri pline de culoare și bucurie. De aceea, o ieșire planificata cu atenție in acest oraș iți poate oferi…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai interesante ipostaze. Dorin Rotariu a aratat, in materialul urmator, ca treburile lui nu sunt doar pe terenul de fotbal. Atacantul nu a uitat nici de iubita sa și a cumparat…