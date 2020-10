Stiri pe aceeasi tema

- Totul a inceput in dimineata zilei de 1 octombrie, cand vedeta a postat pe Instagram un story in care promite dezvaluiri socante. ”Dragii mei, astazi am sa imi dau toate maștile jos și am sa va povestesc o drama care poate sa aiba un final fericit. Urmeaza sa va fac niște dezvaluiri incendiare,…

- Bianca Dragușanu, batuta și invinețita de Alex Bodi. Accepta in continuare sau ia atitudine? Relația dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi a fost inca de la inceput una cu multe suișuri și coborașuri. Nenumarate desparțiri și impacari, dar și presupuse episoade de violența din partea barbatului. Acum…

- Daca, in luna martie a.c. blondina a decis sa faca publica situația sa, o imagine in care o arata desfigurata de fostul sau soț, ei bine, cancan.ro a surprins imagini zguduitoare dintr-o noua etapa a scandalului conjugal ce-i are drept protagoniști. Conform imaginilor ce probeaza actul de violența,…

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…

- Gestul facut de Bianca Dragușanu la doar cateva ore de la anunțul ca s-a desparțit de Bodi il va enerva la culme pe barbat. Fosta prezentatoare de televiziune l-a umilit pe fostul soț. Bianca Dragușanu, gest șocant dupa desparțirea de Bodi Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit nu a…

- Alex Bodi este in doliu. Iubitul Biancai Dragușanu a pierdut una dintre cele mai importante femei din viața sa, iar suferința sa este fara margini. Alex Bodi și-a pierdut bunica și trece prin momente cumplite. Omul de afaceri o internase in spital in urma cu cateva saptamani pentru afecțiuni specifice…

- Alex Bodi iși vinde vila din Pipera. Fostul soț al Biancai Dragușanu și actual iubit a scos la vanzare imobilul de lux, iar suma pe care o cere pentru acesta nu este deloc de neglijat. Alex Bodi a decis sa renunțe la vila cu piscina pe care o deține intr-un cartier de fițe din București, iar anunțul…