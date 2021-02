Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in posesia imaginilor controversate in care Bianca Dragușanu iși pune viața in pericol imediat dupa o cearta-monstru cu fostul sau soț, Alex Bodi! Afaceristul se apara in fața acuzațiilor grave aduse de fosta lui partenera și apeleaza la toate dovezile de care dispune.

- Alex Bodi nu se mai ascunde și spune tot ce știe despre reacțiile neobișnuite ale fostei sale soții, Bianca Dragușanu. Afaceristul susține ca vedeta ar fi consumat pastile care i-au provocat somnolența, fiind vorba despre imaginile in care aceasta apare pe podea.

- Alex Bodi a facut primele declarații, dupa ce Bianca Dragușanu a facut publice o serie de imagini cu ea avand fața invinețita. Dupa ce blondina și-a acuzat fostul soț de violența domestica, afaceristul a ripostat, spunand varianta lui de poveste, la Xtra Night Show.

- Bianca Dragușanu pare sa iși fi gasit liniștea in brațele lui Gabi Badalau. Dupa multe relații eșuate, ultima fiind cu Alex Bodi, blondina este mai fericita ca niciodata. Bianca Dragușanu, indragostita de Gabi Badalau. Ce mesaj i-a transmis A trecut prin clipe dificile din cauza lui Alex Bodi, care…

- Bianca Dragușanu vine cu detalii despre relația pe care a avut-o cu cel de-al doilea fost soț. Ce marturisiri a facut despre Alex Bodi? Ce i-a mai facut afaceristul pana sa se desparta? Detalii despre relația cu Alex Bodi. Ce i-a mai facut Biancai Dragușanu inainte sa se desparta? Controversata vedeta…

- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…